Таке не можна було передбачити...

Шоумен Юрій Горбунов показав, чим займається у вільний від зйомок час

Нове фото телеведучий опублікував у своєму Instagram.

Так, шоумен похвалився, як він в компанії красуні-актриси записує дубляж для українського фільму "Скажене весілля 3".

На знімку видно, що задоволений Юрій Горбунов з актрисою Катериною Файн "розважаються" в звукозаписній студії.

"Прем'єра "Скаженого весілля 3" вже 25 лютого! Тривають останні моменти дубляжу! Нашу головну героїню Раду - ми завжди бачити раді!!",- підписав Горбунов фото, де він без своєї дружини Каті Осадчої, і це їй може не сподобатися.

Користувачам сподобалося фото і вони залишили тисячі лайків під публікацією в Instagram.

"Чекаю!", "Юрембо!",- написали деякі фанати в коментарях.

Раніше ми писали, що Горбунов показав, як вони з Катею Осадчою проводять час вночі.

Одна з найпопулярніших українських пар вирішила зробити спільне фото в салоні автомобіля, і, як розповідає Юрій Горбунов, у них з дружиною вночі проходять зйомки.

Шоумен також натякнув, що незважаючи на зйомки, його дружина Катя Осадча хоче спати.

Нагадавши, Осадча з "Голосу країни" в образі Злої королеви притулилася до Горбунова, показавши непідробні емоції.

Як повідомляла Politeka, нагаданий Горбунов зізнався, чим займається з красунею-дружиною ночами

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