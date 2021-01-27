Шоумен Юрій Горбунов показав, чим займається у вільний від зйомок час
Нове фото телеведучий опублікував у своєму Instagram.
Так, шоумен похвалився, як він в компанії красуні-актриси записує дубляж для українського фільму "Скажене весілля 3".
На знімку видно, що задоволений Юрій Горбунов з актрисою Катериною Файн "розважаються" в звукозаписній студії.
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"Прем'єра "Скаженого весілля 3" вже 25 лютого! Тривають останні моменти дубляжу! Нашу головну героїню Раду - ми завжди бачити раді!!",- підписав Горбунов фото, де він без своєї дружини Каті Осадчої, і це їй може не сподобатися.
Користувачам сподобалося фото і вони залишили тисячі лайків під публікацією в Instagram.
"Чекаю!", "Юрембо!",- написали деякі фанати в коментарях.
Раніше ми писали, що Горбунов показав, як вони з Катею Осадчою проводять час вночі.
Одна з найпопулярніших українських пар вирішила зробити спільне фото в салоні автомобіля, і, як розповідає Юрій Горбунов, у них з дружиною вночі проходять зйомки.
Шоумен також натякнув, що незважаючи на зйомки, його дружина Катя Осадча хоче спати.
Нагадавши, Осадча з "Голосу країни" в образі Злої королеви притулилася до Горбунова, показавши непідробні емоції.
Як повідомляла Politeka, нагаданий Горбунов зізнався, чим займається з красунею-дружиною ночами
Також Politeka писала, що 50-річний Горбунов в обтягуючих джинсах похвалився схудлою фігурою