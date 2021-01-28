Більш ніж 140 населених пунктів знеструмлені

Циклон паралізував Україну. Про раптове погіршення погоди та сильні снігопади попередили рятувальники

Протягом доби 28 січня в деяких областях очікується істотне погіршення погодних умов, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ДСНС.

Так, в Одеській і Миколаївській областях очікуюся сильний снігопад, пориви вітру до 15-20 м/с, хуртовина - в цих регіонах оголошений III рівень небезпеки, червоний.

У Кіровоградській області йтиме сильний мокрий сніг, а також спостерігатиметься налипання мокрого снігу - тут оголошено ІІ рівень небезпеки, Помаранчевий.

Крім того, негода зі сніговими завірюхами попсує нерви мешканцям ще чотирьох областей: Черкаської, Полтавської, Сумської та Чернігівської.

"На дорогах ожеледиця! Погодні умови призведуть до порушення і припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів", - попередили в ДСНС.

Зокрема, станом на 7 годину ранку 28 січня вже знеструмлено 143 населених пункти в 4 областях: Одеській (113), Кіровоградській (19), Черкаській (10) та Запорізькій (1).

У КМДА також готуються до складних погодних умов. Столична влада попередила, що з 00:00 28 січня тимчасово обмежено в'їзд до Києва великогабаритного транспорту, щоб не заважати працювати снігоприбиральній техніці. Заборона діятиме, поки погодні умови не покращаться

Крім того, з вечора 27 січня тимчасово обмежено рух вантажних, великовантажних транспортних засобів та пасажирських автобусів на трасах у Миколаєвській, Одеській та Полтавській областях.

У свою чергу, Міністерство освіти і науки рекомендувало керівникам навчальних закладів Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей бути готовими до переходу на дистанційну форму навчання.

А всім закладам освіти, що входять до системи МОН, - вжити додаткових заходів щодо попередження переохолодження учнів та педагогів на період ускладнення погодних умов.

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