Более чем 140 населенных пунктов обесточены

Циклон парализовал Украину. О внезапном ухудшении погоды и сильных снегопадах предупредили спасатели

В течение суток 28 января в некоторых областях ожидается существенное ухудшение погодных условий, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, в Одесской и Николаевской областях ожидаюся сильный снегопад, порывы ветра до 15-20 м/с, метель - в этих регионах объявлен III уровень опасности, красный.

В Кировоградской области будет идти сильный мокрый снег, а также будет наблюдаться налипание мокрого снега - здесь объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Кроме того, непогода со снежными завирюхами попортит нервы жителям еще четырех областей: Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской.

"На дорогах гололедица! Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов", - предупредили в ГСЧС.

В частности, по состоянию на 7 часов утра 28 января уже обесточены 143 населенных пункта в 4 областях: Одесской (113), КировоградскоЙ (19), Черкасской (10) и Запорожской (1).

В КГГА также готовятся к сложным погодным условиям. Столичные власти предупредили, что с 00:00 28 января временно ограничен въезд в Киев крупногабаритного транспорта, чтобы не мешать работать снегоуборочной технике. Запрет будет действовать, пока погодные условия не улучшатся

Кроме того, с вечера 27 января временно ограничено движение грузовых, большегрузных транспортных средств и пассажирских автобусов на трассах в Николаевской, Одесской и Полтавской областях.

В свою очередь, Министерство образования и науки рекомендовало руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей быть готовыми к переходу на дистанционную форму обучения.

А всем учреждениям образования, входящим в систему МОН, - принять дополнительные меры по предупреждению переохлаждения учеников и педагогов на период осложнения погодных условий.

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