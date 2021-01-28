Циклон парализовал Украину. О внезапном ухудшении погоды и сильных снегопадах предупредили спасатели
В течение суток 28 января в некоторых областях ожидается существенное ухудшение погодных условий, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, в Одесской и Николаевской областях ожидаюся сильный снегопад, порывы ветра до 15-20 м/с, метель - в этих регионах объявлен III уровень опасности, красный.
В Кировоградской области будет идти сильный мокрый снег, а также будет наблюдаться налипание мокрого снега - здесь объявлен II уровень опасности, оранжевый.
Кроме того, непогода со снежными завирюхами попортит нервы жителям еще четырех областей: Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской.
74-летняя мама Королевой тряхнула стариной в платье с экстра-декольте, Тарзану с тещей повезло: "Я суперзвезда!"
Звезда "Женского квартала" раскрыла правду о Кравец и Кошевом, что остается за кулисами: "В нем очень много..."
Как в годы бурной молодости выглядели Билык, Могилевская, Наташа Королева и другие звезды: фото тогда и сейчас
Юная Алиса исчезла под Киевом, брошены силы на поиски: что известно о пропавшей
Влюбленную Тину Кароль засекли в компании бритоголового красавчика, личные кадры: "Роман с этим чуваком..."
"На дорогах гололедица! Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов", - предупредили в ГСЧС.
В частности, по состоянию на 7 часов утра 28 января уже обесточены 143 населенных пункта в 4 областях: Одесской (113), КировоградскоЙ (19), Черкасской (10) и Запорожской (1).
В КГГА также готовятся к сложным погодным условиям. Столичные власти предупредили, что с 00:00 28 января временно ограничен въезд в Киев крупногабаритного транспорта, чтобы не мешать работать снегоуборочной технике. Запрет будет действовать, пока погодные условия не улучшатся
Кроме того, с вечера 27 января временно ограничено движение грузовых, большегрузных транспортных средств и пассажирских автобусов на трассах в Николаевской, Одесской и Полтавской областях.
В свою очередь, Министерство образования и науки рекомендовало руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей быть готовыми к переходу на дистанционную форму обучения.
А всем учреждениям образования, входящим в систему МОН, - принять дополнительные меры по предупреждению переохлаждения учеников и педагогов на период осложнения погодных условий.
Напомним, снегом засыпет пол Украины, в каких регионах готовиться к погодному удару: "Ожидаются морозы..."
Как сообщала Politeka, циклон с дождями и снегопадами ворвется в Украину, срочное предупреждение
Также Politeka писала, что новое похолодание обрушится на Украину, синоптики раскрыли опасные даты