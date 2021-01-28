"Теплее всего будет..."

Украинцы на время могут забыть о солнечной погоде

Свежий прогноз погоды на сегодня, 28 января, представит Укргидрометеоцентр.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине будет преобладать облачная погода с осадками в виде дождей и мокрого снега.

К дождям следует готовиться жителям Сумской, Харьковской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Херонской областей.

Во всех остальных регионах ожидается мокрый снег. Средняя температура воздуха днем на Западе от нуля до -4, а ночью похолодает до -5.

Теплее всего будет в Крыму, где днем синоптики прогнозируют дожди с температурой до +8, а ночью стобики опустятся до +6 градусов.

На Востоке днем - около +7 градусов, а ночью - около 5 градусов. В центральных регионах ночью ожидаются морозы до -3, а днем столбики поднимуться до +1..+3.

В Киеве будет снежная погода со средней температурой от нуля до -2 градусов.

Ранее авторитетный синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в Украину придет оттепель, из-за которой начнет таять снег, а также увеличится риск падения сосулек с крыш.

"Оттепель, потепление будет способствовать таянию снега и льда очень интенсивно. А, следовательно, приходит время сосулек и оползней глыб льда и снега. Вообще не задерживайтесь под зданиями, откуда может упасть сосулька или упасть такая опасная глыба!", - сообщала синоптик ранее в соцсетях.

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