Меган Маркл і принц Гаррі ризикують зазнати поразки у своїх бізнес-проектах після втечі з палацу

Таку думку озвучив Ерік Шиффер у спілкуванні з Express.

Він попередив, що герцоги Сассекські припустилися грубої помилку, яка може їм дорого коштувати.

Після повіту з палацу Меган Маркл і принц Гаррі зобов'язалися припинити будь-яку активність на своїй сторінці Sussex Royal. Проблема в тому, що герцоги хотіли її використовувати для розкрутки вже особистих проектів.

Але королева Єлизавета II заборонила їм це робити, адже комерційна експлуатація статусу членів королівської сім'ї неприпустима.

Крім цього, як стверджує Шиффер, відсутність Меган Маркл і принца Гаррі в соціальних мережах — це фатальна помилка, яка може стати «смертельною пасткою» для всіх їхніх проектів.

"Якщо вони і правда вірять в те, чим збираються займатися, чому вони не хочуть підтримувати з усіма контакт? Або вони просто бояться, що якщо знову приєднаються до соціальних мереж, їм знову доведеться вислуховувати все, що про них думають? У будь-якому випадку, це для них дуже погано. Адже вони обрали своєю сферою діяльності індустрію розваг, і їм просто необхідно підтримувати свій бренд, інакше він приречений на загибель", - додав він в інтерв'ю журналістам.

Раніше ми розповідали, як принц Гаррі повернеться в палац без Меган Маркл.

Так, британські журналісти провели опитування і поцікавилися у своїх читачів про подальшу долю чоловіка Меган Маркл.

Половина читачів видання вважає, що принц Гаррі одного разу повернеться в королівську сім'ю. Більш того, молодший син принцеси Діани переїде в Букінгемський палац нібито після розлучення з Меган Маркл.

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