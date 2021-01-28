Меган Маркл і принц Гаррі ризикують зазнати поразки у своїх бізнес-проектах після втечі з палацу
Таку думку озвучив Ерік Шиффер у спілкуванні з Express.
Він попередив, що герцоги Сассекські припустилися грубої помилку, яка може їм дорого коштувати.
Після повіту з палацу Меган Маркл і принц Гаррі зобов'язалися припинити будь-яку активність на своїй сторінці Sussex Royal. Проблема в тому, що герцоги хотіли її використовувати для розкрутки вже особистих проектів.
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Але королева Єлизавета II заборонила їм це робити, адже комерційна експлуатація статусу членів королівської сім'ї неприпустима.
Крім цього, як стверджує Шиффер, відсутність Меган Маркл і принца Гаррі в соціальних мережах — це фатальна помилка, яка може стати «смертельною пасткою» для всіх їхніх проектів.
"Якщо вони і правда вірять в те, чим збираються займатися, чому вони не хочуть підтримувати з усіма контакт? Або вони просто бояться, що якщо знову приєднаються до соціальних мереж, їм знову доведеться вислуховувати все, що про них думають? У будь-якому випадку, це для них дуже погано. Адже вони обрали своєю сферою діяльності індустрію розваг, і їм просто необхідно підтримувати свій бренд, інакше він приречений на загибель", - додав він в інтерв'ю журналістам.
Раніше ми розповідали, як принц Гаррі повернеться в палац без Меган Маркл.
Так, британські журналісти провели опитування і поцікавилися у своїх читачів про подальшу долю чоловіка Меган Маркл.
Половина читачів видання вважає, що принц Гаррі одного разу повернеться в королівську сім'ю. Більш того, молодший син принцеси Діани переїде в Букінгемський палац нібито після розлучення з Меган Маркл.
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