Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вміє підкреслити достоїнства своєї фігури

Зараз 45-річна зірка рідко з'являється на публіці, проте це не заважає їй набирати популярність в мережі, передає Politeka.net. Папараці регулярно вдається підловити знаменитість на шопінгу або на прогулянці з дітьми, а на фан-сторінках часто публікують архівні кадри з Джолі, розповідають історії з її життя і діляться цікавими фактами.

Так, на одному з фан-акаунтів Анджеліни Джолі в Instagram опублікували знімок, зроблений ще в 2003 році в Іспанії на прем'єрі фільму "За межею". За ці роки актриса сильно змінилася: тоді Енджі була засмаглою і досить фігуристою, зараз же вона все частіше лякає шанувальників надмірною худорлявістю і блідістю.

На опублікованому знімку актриса постала на публіці у зеленій атласній сукні з високим розрізом. Як відомо, Джолі обожнює вбрання з цією пікантною деталлю, її образ в чорній оксамитовій сукні з високим розрізом на церемонії Оскар в 2012 році взагалі встиг стати культовим.

Зелена сукня вдало підкреслила струнку фігуру і пишний бюст Анджеліни. Також особливу увагу на знімку привертає розкішні довге волосся актриси. Образ Джолі доповнила браслетом в тон сукні і акуратними сережками.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі в сукні з бездонним декольте нахилилася, вразивши розміром бюста: "зовсім, як її мама!".

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