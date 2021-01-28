Голливудская актриса Анджелина Джоли умеет подчеркнуть достоинства своей фигуры

Сейчас 45-летняя звезда редко появляется на публике, однако это не мешает ей набирать популярность в сети, передает Politeka.net. Папарацци регулярно удается подловить знаменитость на шоппинге или на прогулке с детьми, а на фан-страницах часто публикуют архивные кадры с Джоли, рассказывают истории из ее жизни и делятся интересными фактами.

Так, на одном из фан-аккаунтов Анджелины Джоли в Instagram опубликовали снимок, сделанный еще в 2003 году в Испании на премьере фильма «За гранью». За эти годы актриса сильно изменилась: тогда Энджи была загорелой и довольно фигуристой, сейчас же она все чаще пугает поклонников чрезмерной худобой и бледностью.

На опубликованном снимке актриса предстала на публике в зеленом атласном платье с высоким разрезом. Как известно, Джоли обожает наряды с этой пикантной деталью, ее образ в черном бархатном платье с высоким разрезом на церемонии Оскар в 2012 году вообще успел стать культовым.

Зеленое платье удачно подчеркнуло стройную фигуру и пышный бюст Анджелины. Также особое внимание на снимке привлекают роскошные длинные волосы актрисы. Образ Джоли дополнила браслетом в тон платья и аккуратными сережками.

Напомним, Анджелина Джоли в платье с бездонным декольте наклонилась, впечатлив размером бюста: «Совсем, как ее мама!».

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