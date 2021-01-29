У пацієнта у Львівській області був зафіксований небезпечний хантавірус

Епідеміолог Наталія Виноград розповіла в інтерв'ю для "Апостроф", що це небезпечне захворювання, яке може привести до сумних наслідків і поширюється гризунами.

Вона додала, що це не новий вірус в Україні і дуже небезпечний.

"У нас з вами є хантавіруси, які давно відомі на території України. Ми їх маємо, як природно-вогнищеві захворювання. І вся Україна, за винятком дуже маленьких недосліджених територій, є ендемічною. Це не нове захворювання, просто воно у нас дуже цікаво поширене", - розповів епідеміолог.

Експерт також додав, що східна частина України - це так званий Східноєвропейський хантавірусний регіон, а захід - це Карпатсько-Балканський хантавірусний регіон.

Вона додала, що заразиться хантавірусом дуже легко і потрібно дотримуватися важливих правил безпеки, щоб не підчепити небезпечну хворобу.

Треба все робити на винищення гризунів - це суперрезервуар для багатьох вірусів, а не тільки хантавірусів. І потрібно дотримуватися регламентів зберігання продуктів, захисту водних об'єктів і бути уважними.

Наталія Виноград розповіла, що майже кожен десятий українець стикався з цим захворюванням і вже має до нього імунітет.

Нагадаємо, коронавірус в Україні почне змінюватися, лікар попередила українців.

Як повідомляла Politeka, китайський вірус здається, але допоміг не локдаун: лікар назвав основну причину зниження захворюваності.

Також Politeka писала, що в Україні фіксують спад епідемії: лікар зробила прогноз щодо зникнення вірус.