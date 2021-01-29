У пацієнта у Львівській області був зафіксований небезпечний хантавірус
Епідеміолог Наталія Виноград розповіла в інтерв'ю для "Апостроф", що це небезпечне захворювання, яке може привести до сумних наслідків і поширюється гризунами.
Вона додала, що це не новий вірус в Україні і дуже небезпечний.
"У нас з вами є хантавіруси, які давно відомі на території України. Ми їх маємо, як природно-вогнищеві захворювання. І вся Україна, за винятком дуже маленьких недосліджених територій, є ендемічною. Це не нове захворювання, просто воно у нас дуже цікаво поширене", - розповів епідеміолог.
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Експерт також додав, що східна частина України - це так званий Східноєвропейський хантавірусний регіон, а захід - це Карпатсько-Балканський хантавірусний регіон.
Вона додала, що заразиться хантавірусом дуже легко і потрібно дотримуватися важливих правил безпеки, щоб не підчепити небезпечну хворобу.
Треба все робити на винищення гризунів - це суперрезервуар для багатьох вірусів, а не тільки хантавірусів. І потрібно дотримуватися регламентів зберігання продуктів, захисту водних об'єктів і бути уважними.
Наталія Виноград розповіла, що майже кожен десятий українець стикався з цим захворюванням і вже має до нього імунітет.
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