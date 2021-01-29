У пациента во Львовской области был зафиксирован опасный хантавирус
Эпидемиолог Наталья Виноград рассказала в интервью для "Апостроф", что это опасное заболевание, которое может привести к печальным последствиям и распространяется грызунами.
Она добавила, что это не новый вирус в Украине и очень опасен.
"У нас с вами есть хантавирусы, которые давно известны на территории Украины. Мы их имеем, как естественно-очаговые заболевания. И вся Украина, за исключением очень маленьких неисследованных территорий, является эндемической. Это не новое заболевание, просто оно у нас очень интересно распространено", - рассказал эпидемиолог.
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Эксперт также добавил, что Восточная часть Украины - это так называемый восточноевропейский хантавирусный регион, а запад - это карпатско-балканский хантавирусный регион.
Она добавила, что заразится хантавирусом очень легко и нужно придерживаться важных правил безопасности, чтобы не подцепить опасную болезнь.
Надо все делать на истребление грызунов - это суперрезервуар для многих вирусов, а не только хантавирусов. И нужно соблюдать регламенты хранения продуктов, защиты водных объектов и быть внимательными.
Наталья Виноград рассказала, что почти каждый десятый украинец сталкивался с этим заболеванием и уже имеет к нему иммунитет.
Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.
Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.
Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.