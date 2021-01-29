Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вирушила на терапію до відомого цілителя і поділилася пікантним фото

Анастасія Волочкова має досить скандальну славу і погану репутацію, щоб хоч якось підтримувати образ, балерина займається різною рекламою: кулерів, доставки води, забудовників, перукарів і різних консультантів. Цього разу балерина похвалилася відвідуванням салону, де працює популярний гуру цілитель. Причому не обійшлося без пікантних фото.

Анастасія не тільки показала спільне фото з чоловіком в салоні, але ще і позувала на спеціальній кушетці без одягу і ліфчика, прикрившись одним простирадлом.

"Сьогодні я приїжджала на терапію до гуру і цілителя Олексія Карпекіна. Вже після першого сеансу у мене вдома грандіозний результат.🙏 За допомогою різних практик і вправ ви відчуєте гармонію», - написала Анастасія під постом.

На анти-фанатських групах тут же прокоментували особисті фото балерини:

"Відправляється в космічний політ до нових світів🚀 🤣; брудна, безглузда нечупара, штани з чобіт стирчать, тепер не відв'яжеться від цього масажиста; сюди кладуть обличчя, де твої ноги! Що за ганьба...; Стопи і голова одного розміру. Чому вона така червона? 😳 😳 ; Головка від смутку всохла зовсім; пледик з Ікеї, порожня кімната; вона не вміє і не хоче поважати інших людей, а до себе вимагає особливої уваги і ставлення».

Раніше Анастасія вирішила показати, як заспівала знамениту пісню Алли Пугачової «Мені подобається».

«У день мого народження після нереального фізичного навантаження і викладки на сцені в моєму спектаклі, на фуршеті виконати пісню для гостей було радістю🌺 на виконання цього твору мене благословила перша його виконавиця Алла Борисівна Пугачова. І я дуже цим дорожу.🙏 А це плаття до Дня народження мені пошила мій добрий друг Ірочка Степанова. Красиве таке!🙏 🌺 » ,- написала Волочкова.

Нагадаємо, що Волочкова розставила ноги перед молоденьким Дідом Морозом, кадр безсоромності:"Новий рік для дорослих".

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