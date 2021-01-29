Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова отправилась на терапию к известному целителю и поделилась пикантным фото

Анастасия Волочкова имеет довольно скандальную славу и плохую репутацию, чтобы хоть как-то поддерживать образ, балерина занимается различной рекламой: куллеров, доставки воды, застройщиков, парикмахеров и различных консультантов. В этот раз балерина похвасталась посещением салона, где работает популярный гуру целитель. Причем не обошлось без пикантных фото.

Анастасия не только показала совместное фото с мужчиной в салоне, но еще и позировала на специальной кушетке без одежды и лифчика, прикрывшись одной простыней.

«Сегодня я приезжала на терапию к гуру и целителю Алексею Карпекину. Уже после первого сеанса у меня дома грандиозный результат.🙏 С помощью различных практик и упражнений вы ощутите гармонию», - написала Анастасия под постом.

На анти-фанатских группах тут же прокомментировали личные фото балерины:

«Отправляется в космический полет к новым мирам🚀🤣; Грязная, нелепая неряха, штаны из сапог торчат, теперь не отвяжется от этого массажиста; Сюда кладут лицо, где твои ноги! Что за позор...; Стопы и голова одного размера. Почему она такая красная? 😳😳; Головка от грусти усохла совсем; Пледик из Икеи, пустая комната; Она не умеет и не хочет уважать других людей, а к себе требует особого внимания и отношения».

Ранее Анастасия решила показать, как спела знаменитую песню Аллы Пугачевой «Мне нравится».

«В день моего рождения после нереальной физической нагрузки и выкладки на сцене в моем спектакле, на фуршете исполнить песню для гостей было радостью🌺 На исполнение этого произведения меня благословила первая его исполнительница Алла Борисовна Пугачева. И я очень этим дорожу.🙏 А это платье ко дню рождения мне сшила мой добрый друг Ирочка Степанова. Красивое такое!🙏🌺», - написала Волочкова.

Напомним, что Волочкова расставила ноги перед молоденьким Дедом Морозом, кадр бесстыдства: "Новый год для взрослых".

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