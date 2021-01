Популярний український співак Олег Винник змінив амплуа і показав себе рок-зіркою на шоу " Голос країни"

Як повідомляє Politeka.net, один з учасників умовив артиста на сміливий експеримент під час"сліпих прослуховувань". Фрагмент ефіру показали на офіційній сторінці проекту в соцмережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте до кінця).

"Цієї неділі о 21: 00 в ефірі 1+1 покажуть другий випуск «сліпих прослуховувань» #голоскраїни11 🎙 на шоу прийде Богдан Муха, який виконає легендарний хіт групи Queen під назвою The Show Must Go On і надихне своїм співом Олега Винника постати в образі справжнього рокера. Артисти разом заспівають хіт групи Rammstein. "Мені і всій Україні дуже цікаво почути, як Олег Анатолійович виконає рок-пісню», - запропонував Богдан тренеру шоу", - йдеться в повідомленні.

Як можна помітити в ролику, Олег Винник дійсно встав зі свого тренерського крісла, відкрив на смартфоні слова пісні Rammstein і склав компанію молодій людині на сцені. Коли ж Богдан затягнув дуже високу ноту, музикант відразу ж почав підказувати, як правильно.

"Неймовірно талановиті учасники, голоси яких перевертають душу", - підкреслив Олег Винник у ролику.

Користувачі Мережі в коментарях оцінили вокал артиста в незвичному для нього жанрі:

"Оце Винник дав Гарі)"; "Кращий"; "це бомба"; "Олег Винник дав спеку"; " чесно кажучи, мені сподобалося, як заспівав, Олег Винник, у Олега сильний голос!"; "Якщо я пропущу ефір, то у мене буде поважна причина - боявся Винника почути".

