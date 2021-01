Популярный украинский певец Олег Винник сменил амплуа и показал себя рок-звездой на шоу "Голос країни"

Как сообщает Politeka.net, один из участников уговорил артиста на смелый эксперимент во время "слепых прослушиваний". Фрагмент эфира показали на официальной странице проекта в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

"В это воскресенье в 21:00 в эфире 1+1 покажут второй выпуск «слепых прослушиваний» # голоскраини11 🎙 На шоу придет Богдан Муха, который выполнит легендарный хит группы Queen под названием The Show Must Go On и вдохновит своим пением Олега Винника предстать в образе настоящего рокера. Артисты вместе споют хит группы Rammstein. «Мне и всей Украине очень интересно услышать, как Олег Анатольевич исполнит рок-песню», - предложил Богдан тренеру шоу", - идет речь в сообщении.

Как можно заметить в ролике, Олег Винник действительно встал со своего тренерского кресла, открыл на смартфоне слова песни Rammstein и составил компанию молодому человеку на сцене. Когда же Богдан затянул очень высокую ноту, музыкант сразу же начал подсказывать, как правильно.

"Невероятно талантливые участники, голоса которых переворачивают душу", - подчеркнул Олег Винник в ролике.

Пользователи сети в комментариях оценили вокал артиста в непривычном для него жанре:

"Вот Винник дал гари)"; "Лучший"; "Это бомба"; "Олег Винник дал жару"; "Честно говоря, мне понравилось, как запел, Олег Винник, у Олега сильный голос!"; "Если я пропущу эфир, то у меня будет уважительная причина - боялся Винника услышать".

