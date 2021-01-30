Керівник Студії "Квартал 95" Євген Кошовий вразив жартом про частини свого тіла

Сценарист "Кварталу 95" і обранець "Холостячки" Олександр Еллерт в Instagram Stories показав неоднозначні кадри за участю Євгена Кошового, пише Politeka.net.

Дякувати Stories Еллерта шанувальники Євгена Кошового дізналися про його дивну і кумедну звичку давати імена частинам свого тіла, які помітно виросли в розмірах і хвалитися ними в присутності інших людей.

Річ у тому, що Еллерт зняв на відео візит Кошового, який продемонстрував своє значне друге підборіддя і помітно розповнілий живіт. Євген Кошовий у присутності Еллерта вирішив трохи пожартувати і дав імена цим ділянкам тіла.

Еллерт почав знімати відео зі слів" ви дивитеся, Дивіться, хто у нас був", після чого Євген Кошовий, стоячи з телефоном в руках в теплому смугастому костюмі з щільного трикотажу і жилетці, став розповідати про себе цікаві подробиці і знімати самого себе у всіх подробицях на фронтальну камеру смартфона.

"Значить Дивіться, дивіться, я і моє друге підборіддя "Гриша", мій животик "Надя"...",- почав відомий гуморист і не зміг стриматися, щоб не розсміятися.

Еллерту теж сподобався жарт Кошового, який він, як сценарист "Кварталу", відразу ж схвалив.

"Класно, що він їм імена дає", - зазначив Олександр Еллерт і розсміявся.

Але попри сміх всієї компанії Євген Кошовий взяв у себе в руки і повідомив, що 2-го або 9-го лютого шанувальники зможуть побачити розбір його Instagram Direct на каналі гумориста. Після цього сміх знову здолав Кошового і він почав наспівувати та сміятися разом з Еллертом та іншими присутніми.

В Instagram Stories на своїй сторінці Євген Кошовий познайомив шанувальників зі своїми "Гришею" і "Надею" ближче і показав всю компанію на камеру.

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