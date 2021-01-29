Колишня дружина продюсера Потапа Ірина Горова вразила яскравим образом у шкіряному вбранні
Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram 43-річна красуня поділилася яскравим фото, на якому позувала в бордовому плащі і спідниці. Жінка була яскраво нафарбована, особливу увагу привернули губи вишневого відтінку. Ірина закинула руку, прикривши очі і трохи відкривши рот. Виглядала продюсер незрівнянно.
"Для мене книги-це невичерпні джерела ідей і порад. Вони допомагають навести фокус і прийняти правильне рішення, особливо в такий нестабільний час. Нещодавно дізналася, що тільки 38% українців читають одну книгу хоча б раз на місяць! Пропоную покращувати цю сумну статистику і приєднуюся до всеукраїнської акції #Читай_досягай» - зазначила Ірина.
Щоб заохотити своїх шанувальників читати, вона вирішила розповісти про книги, які її вразили.
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"Ділюся книгами, які були корисні для мене в останні пару місяців:
- "Стратегія життя" К. Крістенсен
- «Найсильніші. Бізнес за правилами Netflix" Патті МакКорд
- "Хто?" Ренді Стріта і Джеффа Смарта", - розповіла Горова.
У коментарях їй залишили кілька приємних відгуків.
"Божественна жінка!", "Шикарна розумниця, куди там Каменських», «класне фото», "Іра, це любов", - пишуть люди.
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