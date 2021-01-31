Стало відомо ім'я ще одного учасника шоу "Маска"

Як повідомляє Politeka.net, глядачі і судді побачили у другому випуску шоу вісім виступів, але за результатами голосування 2 з них потрапили в номінацію (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Судді шоу Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко і Михайло Фома (DZIDZIO) вирішили дізнатися хто ховається за маскою Крапанки, а Мольфара хотіли пропустити в наступний етап. Судді підозрювали, що під маскою Крапанки ховалася Катерина Осадча або Alyona Alyona.

Проголосувавши, глядачі зробили свій вибір і вирішили зняти маску з Крапанки. Як виявилося, під образом переховувалася Оксана Байрак.

"Я зараз сміялася зі страшною силою в цій масці. Я роблю вам величезний реверанс, тому що я отримала задоволення", - заявила Байрак.



Судді були м'яко кажучи в шоковані побаченим.

"Говоріть, говоріть. Я взагалі не очікував. Оксана, мені сподобалося, правда", - заявив Андрій Данилко, коли режисер вийшла на біс з піснею"Дольче Габбана".



Відзначимо, що за перемогу і звання найсильнішого співака змагаються 16 знаменитостей, чиї обличчя приховані під яскравими костюмами. У кожному випуску після виступів учасників судді голосують за своїх Фаворитів. Дві "маски", які набрали найменшу кількість голосів, потрапляють у номінацію.

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