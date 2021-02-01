Американська актриса Меделін Петш, яка нещодавно завершила зйомки в першій частині серіалу "Рівердейл" 5 сезон, порадувала новим образом

Героїня молодої актриси вважається іконою стилю в серіалі, причому її образи не тільки унікальні, але і гаряче улюблені публікою – в мережі з'явилося безліч сайтів, які пропонують купити одяг в стилі Шеріл Блоссом. Сама ж Меделін в реальному житті віддає перевагу більше домашній стиль і спортивному одягу. У 5 сезоні "Рівердейл" дівчина розбурхує публіку з перших серій.

Зрозуміти який улюблений колір Шеріл Блоссом не складає труднощів-більшу частину серіалу героїня носить червоний. На сторінці серіалу нещодавно з'явилися фото з Шеріл і її новим аутфітом. Актриса, яка грає спадкоємицю Блоссомов, позувала поруч зі шкільною шафкою і пам'ятним фото із загиблим братом.

Як видно на новому промо-фото «Рівердейла» 5 сезон, епатажна дівчина любить голосно заявити про себе: яскраві губи, яскрава кофточка з принтом червоних троянд, Червона міні-спідниця і акуратно укладене волосся. Причому зірка постійно крокує перед камерами на високих підборах.

Ось як реагують користувачі на новий образ красуні:

«Королева; Королева😍 двічі😍❤️; Моя дитина ❤️; Woooow😘; Моя королева троянд; Бджолина матка 🐝; Красиво💜 чому вона така стильна; вона така чудова 👑❤ Любов 😍; наступний епізод будь ласка; Королева ❤; Не можу дочекатися, коли ця крихітка перевершить усіх».

Кілька днів тому Петш розповіла, як взяла участь у зйомка для популярного глянцю The Wishes Issue. Під час фотосесії дівчина приміряла кілька пікантних образів і змогла захопити стрункою фігурою без зайвих прикрас.

У чорному напівпрозорому ліфі і шкіряній спідниці з бахромою Меделін виблискувала перед об'єктивом без зайвої скутості. Довге мідне волосся зірка залишила зібраними в гульку, а для вдалого кадру Меделін довелося позувати на краю м'якого дивана.

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