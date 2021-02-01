Американская актриса Мэделин Петш, которая недавно завершила съемки в первой части сериала «Ривердейл» 5 сезон, порадовала новым образом

Героиня молодой актрисы считается иконой стиля в сериале, причем ее образы не только уникальные, но и горячо любимы публикой – в сети появилось множество сайтов, которые предлагают купить одежду в стиле Шерил Блоссом. Сама же Мэделин в реальной жизни предпочитает больше домашний стиль и спортивную одежду. В 5 сезоне «Ривердейл» девушка будоражит публику с первых серий.

Понять какой любимый цвет Шерил Блоссом не составляет труда – большую часть сериала героиня носит красный. На странице сериала недавно появились фото с Шерил и ее новым аутфитом. Актриса, играющая наследницу Блоссомов, позировала рядом со школьным шкафчиком и памятным фото с погибшим братом.

Как видно на новом промо-фото «Ривердейла» 5 сезон, эпатажная девушка любит громко заявить о себе: яркие губы, яркая кофточка с принтом алых роз, красная мини-юбка и аккуратно уложенные волосы. Причем звезда постоянно вышагивает перед камерами на высоких каблуках.

Вот как реагируют пользователи на новый образ красотки:

«Королева; Королева😍 дважды😍❤️; Мой ребенок ❤️; Woooow😘; Моя королева роз; Пчелиная матка 🐝; Красиво💜 почему она такая стильная; она такая великолепная 👑❤ Любовь 😍; следующий эпизод пожалуйста; Королева ❤; Не могу дождаться, когда эта крошка превзойдет всех».

Несколько дней назад Петш рассказала, как приняла участие в съемка для популярного глянца The Wishes Issue. Во время фотосессии девушка примерила несколько пикантных образов и смогла восхитить стройной фигурой без лишних украшений.

В черном полупрозрачном лифе и кожаной юбке с бахромой Мэделин сверкала перед объективом без лишней скованности. Длинные медные волосы звезда оставила собранными в гульку, а для удачного кадра Мэделин пришлось позировать на краю мягкого дивана.

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