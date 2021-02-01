У мережі активно обговорюють зовнішність артисток, які скористалися послугами косметолога або пластичного хірурга

У Instagram все частіше на сторінках зірок з'являються фото, під якими користувачі Мережі міркують про пластику знаменитості або ж про уколи краси, якими вона користується. Представляємо вашій увазі топ фото зірок які користувалися послугами косметологів або пластичних хірургів.

Останнім часом свіжі фото Ані Лорак знову стали бити всі рекорди з обговорень в мережі. І хоча шанувальників у знаменитості багато, знаходяться і ті, хто її засуджує за очевидне захоплення ботоксом і філерами.

"Я не бачу слідів серйозних втручань пластичних хірургів. Однак, робота дуже кваліфікованих косметологів очевидна. Злегка змінена форма губ, вилиць, підборіддя. Але це результат ін'єкційних методик і правильного регулярного догляду за шкірою», ─ прокоментував один з докторів фото зірки.

Кім Кардашьян теж не відстає вона не приховує, що зробила зі своїм тілом, так як це було досить проблематично. Втім, пластика сідниць перетворила її з просто знаменитої дівчини в супер-мега-популярну зірку. Нерідко через даної форми збільшених сідниць Кім була в центрі глузувань.

Українська співачка Софія Ротару не приховує, що вдавалася до послуг пластичних хірургів. Вперше вона зробила це ще 19 років тому і стала вдалим прикладом боротьби з ознаками старіння. Причому артистка дуже відповідально підходить до всіх маніпуляцій і не робить нічого радикального, щоб не зіпсувати обличчя.

А ось Ірина Білик відноситься до тих знаменитостей, які зробили все: вона змінила губи, підборіддя, форму носа, зробила підтяжку, прибрала підборіддя і багато іншого. Примітно, що зірка заперечує будь-які втручання лікарів.

Аліна Гросу також підозрювалася в пластиці і не раз, наприклад, відомий пластичний хірург стверджує, що після схуднення Аліна взялася за себе. Зокрема, була зроблена: підтяжка брів, і пластика губ, і пластика носа, і зменшення розміру щік – з видаленням декількох корінних зубів.

На жаль, Демі Мур поповнила список зірок, які вдалися до пластичних операцій заради продовження молодості і краси. Очевидна підтяжка обличчя, ботокс і змінена форма губ вразила фанатів в мережі з новим кадром знаменитості: "той самий випадок коли понівечив себе за свої ж гроші 😕; Скажіть, що це фотошоп🙏 що це за лінія від вуха до вуха? Прям жах якийсь! Неначе їй рот розірвали і зашили🙄; баби зупиніться. ..після 45 вам Піз...ц ніщо вже не допоможе"»

Нагадавши, Аліна Гросу після хворобливого розлучення зізналася, як часто прикладається до чарки: "якщо чесно... ".

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