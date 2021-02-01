В сети активно обсуждают внешность артисток, которые воспользовались услугами косметолога или пластического хирурга

В Инстаграм все чаще на страницах звезд появляются фото, под которыми пользователи сети рассуждают о пластике знаменитости или же об уколах красоты, которыми она пользуется. Представляем вашему вниманию топ фото звезд которые пользовались услугами косметологов или пластических хирургов.

В последнее время свежие фото Ани Лорак вновь стали бить все рекорды по обсуждениям в сети. И хотя поклонников у знаменитости много, находятся и те, кто ее осуждает за очевидное увлечение ботоксом и филлерами.

«Я не вижу следов серьезных вмешательств пластических хирургов. Однако, работа очень квалифицированных косметологов очевидна. Слегка изменена форма губ, скул, подбородка. Но это результат инъекционных методик и правильного регулярного ухода за кожей», ─ прокомментировал один из докторов фото звезды.

Ким Кардашьян тоже не отстает она не скрывает, что сделала со своим телом, так как это было довольно проблематично. Впрочем, пластика ягодиц превратила ее из просто знаменитой девушки в супер-мега-популярную звезду. Нередко из-за данной формы увеличенных ягодиц ким была в центре насмешек.

Украинская певица София Ротару не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. Впервые она сделала это еще 19 лет назад и стала удачным примером борьбы с признаками старения. Причем артистка очень ответственно подходит ко всем манипуляциям и не делает ничего радикального, чтобы не испортить лицо.

А вот Ирина Билык относится к тем знаменитостям, которые сделали все: она изменила губы, подбородок, форму носа, сделала подтяжку, убрала подбородок и многое другое. Примечательно, что звезда отрицает любые вмешательства врачей.

Алина Гросу также подозревалась в пластике и не раз, к примеру, известный пластический хирург утверждает, что после похудения Алина взялась за себя. В частности, была сделана: подтяжка бровей, и пластика губ, и пластика носа, и уменьшение размера щек – с удалением нескольких коренных зубов.

К сожалению, Деми Мур пополнила список звезд, которые прибегли к пластическим операциям ради продления молодости и красоты. Очевидная подтяжка лица, ботокс и измененная форма губ поразила фанатов в сети с новым кадром знаменитости: «Тот самый случай когда изуродовал себя за свои же деньги 😕; Скажите, что это фотошоп🙏 что это за линия от уха до уха? Прям ужас какой-то! Как будто ей рот разорвали и зашили 🙄; бабы остановитесь...после 45 вам пиз...ц ничто уже не поможет».

Напомним, Алина Гросу после болезненного развода призналась, как часто прикладывается к рюмке: "если честно... ".

Как сообщала Politeka, заплаканная Гросу ошарашила потрепанным видом, певица сделала признание: "как красиво я начинала...".

Также Politeka писала, что гламурная Гросу показала, как изменилась за локдаун, кадры превращения: «в общем, я довольна»