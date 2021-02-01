В сети активно обсуждают внешность артисток, которые воспользовались услугами косметолога или пластического хирурга
В Инстаграм все чаще на страницах звезд появляются фото, под которыми пользователи сети рассуждают о пластике знаменитости или же об уколах красоты, которыми она пользуется. Представляем вашему вниманию топ фото звезд которые пользовались услугами косметологов или пластических хирургов.
В последнее время свежие фото Ани Лорак вновь стали бить все рекорды по обсуждениям в сети. И хотя поклонников у знаменитости много, находятся и те, кто ее осуждает за очевидное увлечение ботоксом и филлерами.
«Я не вижу следов серьезных вмешательств пластических хирургов. Однако, работа очень квалифицированных косметологов очевидна. Слегка изменена форма губ, скул, подбородка. Но это результат инъекционных методик и правильного регулярного ухода за кожей», ─ прокомментировал один из докторов фото звезды.
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Ким Кардашьян тоже не отстает она не скрывает, что сделала со своим телом, так как это было довольно проблематично. Впрочем, пластика ягодиц превратила ее из просто знаменитой девушки в супер-мега-популярную звезду. Нередко из-за данной формы увеличенных ягодиц ким была в центре насмешек.
Украинская певица София Ротару не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. Впервые она сделала это еще 19 лет назад и стала удачным примером борьбы с признаками старения. Причем артистка очень ответственно подходит ко всем манипуляциям и не делает ничего радикального, чтобы не испортить лицо.
А вот Ирина Билык относится к тем знаменитостям, которые сделали все: она изменила губы, подбородок, форму носа, сделала подтяжку, убрала подбородок и многое другое. Примечательно, что звезда отрицает любые вмешательства врачей.
Алина Гросу также подозревалась в пластике и не раз, к примеру, известный пластический хирург утверждает, что после похудения Алина взялась за себя. В частности, была сделана: подтяжка бровей, и пластика губ, и пластика носа, и уменьшение размера щек – с удалением нескольких коренных зубов.
К сожалению, Деми Мур пополнила список звезд, которые прибегли к пластическим операциям ради продления молодости и красоты. Очевидная подтяжка лица, ботокс и измененная форма губ поразила фанатов в сети с новым кадром знаменитости: «Тот самый случай когда изуродовал себя за свои же деньги 😕; Скажите, что это фотошоп🙏 что это за линия от уха до уха? Прям ужас какой-то! Как будто ей рот разорвали и зашили 🙄; бабы остановитесь...после 45 вам пиз...ц ничто уже не поможет».
Напомним, Алина Гросу после болезненного развода призналась, как часто прикладывается к рюмке: "если честно... ".
Как сообщала Politeka, заплаканная Гросу ошарашила потрепанным видом, певица сделала признание: "как красиво я начинала...".
Также Politeka писала, что гламурная Гросу показала, как изменилась за локдаун, кадры превращения: «в общем, я довольна»