Відома модель Сьюзі Кортес, яку визнали володаркою найкрасивіших сідниць, показала себе на тренуванні

На кадрах Сьюзі стояла в червоних штанях і кросівках. Зірка розгорнулася спиною і показувала свою п'яту точку. Кортес в руках тримала штангу і виконувала вправу, нахиляючись вперед. Кадри вийшли ефектними і привертають увагу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше ста лайків і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Чудово красиво", "Привіт, красуня, ти просто чудова" ," яке прекрасне тіло", "смачно"," це якщо мені подобаються поцілунки, мила, я люблю тебе красиво"," красивий-красива дитина"," Ммм смачно я хочу"," моє улюблене місце", " Фантастична. Я завжди мрію про твоє ппк".

Ми писали, що легендарна бразильська модель Сьюзі Кортес вразила розміром "гордості" в міні-шортах.

Так, знаменитість опублікувала фотографію, на якій позує в сміливих міні-шортах і купальнику, демонструючи «грошове» місце з вигідного ракурсу. При цьому образ знаменитість доповнила елегантним макіяжем і зачіскою.

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