Знаменита співачка і екс-учасниця групи "ВІА Гра" Світлана Лобода переполошила шанувальників своєю заявою

Як передає Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" радісне фото з салону літака. Виконавиця позувала в короткому обтягуючому ТОПі з блискітками, можна помітити, що під ним немає бюстгальтера. Образ доповнили золотий годинник, кільце з великим діамантом на безіменному пальці, а також безліч браслетів і намист.

Світлана Лобода розташувалася за столом біля ілюмінатора з дещо недбалою зачіскою. Вона закрила очі руками з темно-червоним манікюром в очікуванні приємного сюрпризу і показала ідеально струнку фігуру.

"Прилетіла 🕊 у мене для вас є новина) всі подробиці завтра", - поділилася співачка в описі до знімка.

Користувачі Мережі почали гадати, що ж збирається розповісти Світлана Лобода, більшість коментаторів запідозрили заручини або вагітність:

"Бусинка якась 😋 😁"; "Який Прес ❤ ️ як схуднути?"; "Знову на Балі напевно"; "Судячи з фото, це точно не про вагітність 😂"; "або вагітність або заручена";" напевно вагітна"; " кільце заручин? 💍 "; "Лютий починається дуууже загадково"; " нова вагітність?"; "Кільце 💍 на пальчику!!! Вітаємо"; " чекаємо народження сина??💜 "; "Які у вас гарні прикраси 😍"; "швидше за все дізналася, що чекає малюка"; "здається новина вже помітна"; "Ну ти інтригантка"; "Мій перший привід, не спати ночами"; "красиве колечко😉 😍"; "заручний Діамантик"; "ось це поворот".

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