Тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва не впоралася з емоціями і розплакалася в ефірі шоу

Виступ однієї з учасниць Діани Стебакової нагадало співачці у важкій особистій втраті.

Стебакова присвятила свою пісню нерідній мамі. Вона її не народжувала, але зробила все для дівчинки, виховуючи її, як рідну. На жаль, учасницю не взяв у команду жоден з тренерів.

Як тільки учасниця відбору покинула сцену, екс-солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розплакалася. Співачка згадала про батька, який пішов з життя в 2017 році.

Тіна Кароль і MONATIK поспішили до колл, щоб її втішити. Дорофєєва зізналася, що дуже сумує за батьком.

"Простити. Я просто дуже сумую за Папою, якого вже немає зі мною. Вона так сказала про маму... Простити. Я знаю, що так не можна", - сказала вона.

Незабаром співачка взяла себе в руки.

Відзначимо, в січні цього року з дня смерті батька Наді Дорофєєвої пройшло чотири роки.

У 2017 році Дорофєєва ділилася своєю бідою в мережі. "Я досі, напевно, не вірю і не усвідомлюю. Мені все здається, що це поганий сон", - писала вона через місяць після смерті батька.

Нагадаємо, Дорофєєва посвітила ідеальною фігуркою в бікіні і без одягу, показавши найспекотніші кадри з відпочинку.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва без штанів влаштувала урок спокуси, провокаційні кадри.

Також Politeka писала, що Дорофєєва в міні-топі і лосинах влаштувала безконтрольний спокуса перед дзеркалом.