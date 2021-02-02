Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе перед сном
На фото зірка позувала в комбінезоні, лежачи на ліжку. Анастасія зробила акцент на пишному бюсті, який прямо випирав з вбрання. Кумейко на інших фото почала вигинатися, а на останньому показала, як розстібає комбінезон. Знімки вийшли дуже спокусливими і розбурхують. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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P. S.: всі, хто побачить цей пост вранці, напишіть, що вам сьогодні снилося", - написала зірка під фото.
Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Краса", "Нана, що за костюм", " розумію, що складно дивитися тільки на губи, але що у вас за засіб на губах??", "Вау, Жінка-кішка", "перше фото вогонь", "теж сплю ногами до узголів'я"," мої пропущені тренування мені будуть снитися", " спати тепер як ??", "Пантера".
Ми писали, що відома українська співачка і колишня солістка групи Nikita Анастасія Кумейко показала, як знімає халат в душі.
У ролику співачка вирішила подражнити своїх шанувальників, показавши, як роздягається перед душем. Потрібно відзначити, що всі кадри зняті з фільтром, який створює ефект запітнілого скла.
Нагадаємо, безсоромна екс-Nikita Кумейко вразила зухвалою позою в шкіряному міні
А ще Politeka писала, що безсоромна екс-Nikita Кумейко вразила зухвалою позою в шкіряному міні
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