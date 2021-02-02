Відома модель Емілі Ратаковски всегла вигляд незвично струнко і привабливо

Емілі Ратаковскі є всесвітньо відомою супермоделлю, яка вже не раз підкорювала шанувальників модними образами в бікіні. Струнка фігура Ратаковскі є однією з найбільш обговорюваних в мережі, адже дівчина не тільки не любить спорт, але і часто порушує власний режим харчування. Зараз модель на восьмому місяці вагітності, тому шанувальники із задоволенням діляться фото, які сама Рата публікувала не так давно.

Зокрема, фанати згадують, як виглядала модель до того, як помітно «округлилася», причому в іншому її фігура все також ідеальна, як і на сонячному фото з відпочинку на яхті. На знімку задоволена модель позувала в блакитному бікіні і показувала свої форми, зовсім не приховуючи гідності.

Крихітний низ на тонких лямках і акуратний топ зі спущеними бретельками підкреслили вигини знаменитості. Примітно, що сама Ратаковскі не визнає фітнес, відкидає дієти і дотримується єдиного принципу – всього повинно бути в міру і жити треба в балансі з собою і світом.

Емілі обмежує себе, виключаючи шкідливе з раціону, але так як любить їсти солодке і фаст-фуд досить сильно, часто Ратаковскі відкидає заборони. Після цього модель, як правило, сідає на сокову дієту перед показом.

Плоский живіт і тонка талія при наявності пишних форм — фігура Емілі для багатьох є справжнім еталоном. Як видно на знімку, Ратаковскі з легкістю показує себе в самих різних купальниках і підкреслює привабливі форми без збентеження.

"Ти чудова жінка, вау; у неї немає абсолютно ніякого сорому. Звичайне обличчя; я дійсно не хочу бачити твої форми, я заздрю; приголомшливий образ; вона схожа на @kendalljenner @ llunde11; вона схожа на Кендалл Дженнер 😍; ми все це бачили; форми змушують сходити з розуму, чоловіки втрачають контроль XD", - писали користувачі під постом Ратаковскі.

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