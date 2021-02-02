Известная модель Эмили Ратаковски всегла выгляде необычно стройно и привлекательно

Эмили Ратаковски является всемирно известной супермоделью, которая уже не раз покоряла поклонников модными образами в бикини. Стройная фигура Ратаковски является одной из самых обсуждаемых в сети, ведь девушка не только не любит спорт, но и часто нарушает собственный режим питания. Сейчас модель на восьмом месяце беременности, поэтому поклонники с удовольствием делятся фото, которые сама Рата публиковала не так давно.

В частности, фанаты вспоминают, как выглядела модель до того, как заметно «округлилась», причем в остальном ее фигура все также идеальна, как и на солнечном фото из отдыха на яхте. На снимке довольная модель позировала в голубом бикини и показывала свои формы, совсем не скрывая достоинства.

Крошечный низ на тонких лямках и аккуратный топ со спущенными бретельками подчеркнули изгибы знаменитости. Примечательно, что сама Ратаковски не признаёт фитнес, отвергает диеты и придерживается единственного принципа – всего должно быть в меру и жить надо в балансе с собой и миром.

Эмили ограничивает себя, исключая вредное из рациона, но так как любит есть сладкое и фаст-фуд довольно сильно, часто Ратаковски отбрасывает запреты. После этого модель, как правило, садится на соковую диету перед показом.

Плоский живот и тонкая талия при наличии пышных форм — фигура Эмили для многих является настоящим эталоном. Как видно на снимке, Ратаковски с легкостью показывает себя в самых разных купальниках и подчеркивает привлекательные формы без смущения.

«Ты чудесная женщина, вау; у нее нет абсолютно никакого стыда. Обычное лицо; Я действительно не хочу видеть твои формы, я завидую; Оглушающий образ; Она похожа на @kendalljenner @ llunde11; Она похожа на Кендалл Дженнер 😍; мы все это видели; формы заставляют сходить с ума, мужчины потеряют контроль XD», -писали пользователи под постом Ратаковски.

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