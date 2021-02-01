Відома модель бренду Victoria's Secret Келлі Гейл показала кадри свого тренування

Зірка вразила формами під час тренування в залі, пише Politeka.net. Келлі підтримує свою фігуру, займаючись різними видами спорту.

Шикарна зірка цього разу позувала перед дзеркалом, надівши чорний топ, який здавався рваним. Крізь вирізи посередині проглядався чорний спортивний ліфчик.

При цьому топік був короткуватий, через що у моделі оголився плоский животик.

Також зірка одягла лосини, що підкреслили не тільки її пружні сідниці, але і стрункі підкачані ніжки. Легінси також були з прозорими вставками.

Гейл зробила високий хвостик.

Знаменитість навела камеру на дзеркало, і, відкривши губи, дивилася на екран.

На іншому кадрі модель широко розставила ноги, роблячи одну з вправ. Модель присіла на одну ногу, витягнувши другу.

Кадри були опубліковані в сторіс, тому не зібрали багато лайків і коментарів.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл росла в простій родині в Індії, коли одного разу попалася на очі модельному агенту.

Спочатку батьки були проти "модельних" планів дочки, але пізніше дозволили їй будувати кар'єру. Тепер Келлі стала однією з найпопулярніших моделей, і її регулярно запрошують на зйомки.

Зірка брала участь у показах: Azzedine Alaia, Chanel, Monique Lhuillier, Tommy Hilfiger, Band of Outsiders та інших.

Модель також веде свою сторінку в Instagram, на яку підписані 1,4 мільйона осіб.

Нагадаємо, мокра Келлі Гейл з Victoria's Secret засліпила розміром "персиків" в леопардовому бікіні

А ще Politeka повідомляла, що ідеальна Келлі Гейл з Victoria's Secret блиснула своїми засмаглими "булочками" на пляжі

Також Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret потягнула за трусики бікіні, розбурхуючи сміливі мрії