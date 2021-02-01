Известная модель бренда Victoria’s Secret Келли Гейл показала кадры своей тренировки

Звезда впечатлила формами во время тренировки в зале, пишет Politeka.net. Келли поддерживает свою фигуру, занимаясь различными видами спорта.

Шикарная звезда в этот раз позировала перед зеркалом, надев черный топ, который казался рваным. Сквозь вырезы посередине проглядывался черный спортивный лифчик.

При этом топик был коротковатый, из-за чего у модели оголился плоский животик.

Также звезда надела лосины, подчеркнувшие не только ее упругие ягодицы, но и стройные подкаченные ножки. Леггинсы также были с прозрачными вставками.

Гейл сделала высокий хвостик.

Знаменитость навела камеру на зеркало, и, приоткрыв губы, смотрела на экран.

На другом кадре модель широко расставила ноги, делая одно из упражнений. Модель присела на одну ногу, вытянув вторую.

Кадры были опубликованы в сторис, поэтому не собрали много лайков и комментариев.

Ранее мы писали, что Келли Гейл росла в простой семье в Индии, когда однажды попалась на глаза модельному агенту.

Сначала родители были против "модельных" планов дочери, но позже разрешили ей строить карьеру. Теперь Келли стала одной из популярнейших моделей, и ее регулярно приглашают на съемки.

Звезда принимала участие в показах: Azzedine Alaia, Chanel, Monique Lhuillier, Tommy Hilfiger, Band of Outsiders и других.

Модель также ведет свою страницу в Инстаграм, на которую подписаны 1,4 миллиона человек.

Напомним, мокрая Келли Гейл из Victoria's Secret ослепила размером "персиков" в леопардовом бикини

А еще Politeka сообщала, что идеальная Келли Гейл из Victoria's Secret сверкнула своими загорелыми "булочками" на пляже

Также Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria's Secret потянула за трусики бикини, будоража смелые мечты