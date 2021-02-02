Знаменитості довели, що у них добре серце

Є зірки, які просто обожнюють тварин

Познайоммось зі знаменитостями, які зважилися завести домашніх улюбленців, пише Politeka.net.

Відома співачка Юлія Саніна, солістка групи The Hardkiss і фіналістка "Танців з зірками" разом з чоловіком і сином завели песика. У мережі навіть придумували кличку новому вихованцеві породи мальтіпу.

Популярний український співак Дмитро Монатік разом з родиною завели нового члена сім'ї - собачку породи мальтіпу. Вихованця назвали Мона.

Песик дуже сподобався не тільки зоряному сімейству, а й шанувальникам, адже собачка виглядає, ніби лялькова: "Просто космос!"

Співачка і модель Даша Астаф'єва завела дві собачки породи сіба-іну - Чічіко і Луну. Песики відмінно ладнають між собою і обожнюють господиню. Астаф'єва часто фотографується з вихованцями, підкорюючи шанувальників.

Українська співачка Настя Каменських разом з чоловіком, репером Потапом, завели французьку болонку породи бішон фрізе і назвали її Мімі.

Актриса Ольга Сумська похвалилася своїми маленькими песиками породи чихуахуа на прізвисько Джессіка і Жасмин. Перша навіть брала участь у зйомках серіалу "Коли ми вдома".

А ось, як виглядають вихованці співачки Ані Лорак і внучки співачки Софії Ротару, Соні Євдокименко:

На думку фахівців, мати домашнього вихованця дуже корисно. Чотирилапі друзі знижують стрес у господарів і допомагають уникати його. А постійне спілкування з кішками і собаками не залишає часу на сумні думки.

Крім того, догляд за вихованцями навіть допомагає зміцнити імунну систему і знизити артеріальний тиск.

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