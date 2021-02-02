Есть звезды, которые просто обожают животных
Давайте познакомимся со знаменитостями, решившиеся завести домашних любимцев, пишет Politeka.net.
Известная певица Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss и финалистка "Танців з зірками" вместе с мужем и сыном завели песика. В сети даже придумывали кличку новому питомцу породы мальтипу.
Популярный украинский певец Дмитрий Монатик вместе с семьей завели нового члена семьи - собачку породы мальтипу. Питомца назвали Мона.
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Песик очень понравился не только звездному семейству, но и поклонникам, ведь собачка выглядит, будто кукольная: "Просто космос!".
Певица и модель Даша Астафьева завела две собачки породы сиба-ину - Чичико и Луну. Песики отлично ладят между собой и обожают хозяйку. Астафьева часто фотографируется с питомцами, покоряя поклонников.
Украинская певица Настя Каменских вместе с мужем, рэпером Потапом, завели французскую болонку породы бишон фризе и назвали ее Мими.
Актриса Ольга Сумская похвасталась своими маленькими песиками породы чихуахуа по кличке Джессика и Жасмин. Первая даже принимала участие в съемках сериала "Коли ми вдома".
А вот, как выглядят питомцы певицы Ани Лорак и внучки певицы Софии Ротару, Сони Евдокименко:
По мнению специалистов, иметь домашнего питомца очень полезно. Четырехлапые друзья снижают стресс у хозяев и помогают избегать его. А постоянное общение с кошками и собаками не оставляет времени на грустные мысли.
Кроме того, уход за питомцами даже помогает укрепить иммунную систему и снизить артериальное давление.
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Как сообщала Politeka, довольный Монатик впал в детство на Мальдивах, впечатлив неожиданным талантом: "Папе 12+".
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