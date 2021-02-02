Знаменитости доказали, что у них доброе сердце

Есть звезды, которые просто обожают животных

Давайте познакомимся со знаменитостями, решившиеся завести домашних любимцев, пишет Politeka.net.

Известная певица Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss и финалистка "Танців з зірками" вместе с мужем и сыном завели песика. В сети даже придумывали кличку новому питомцу породы мальтипу.

Популярный украинский певец Дмитрий Монатик вместе с семьей завели нового члена семьи - собачку породы мальтипу. Питомца назвали Мона.

Песик очень понравился не только звездному семейству, но и поклонникам, ведь собачка выглядит, будто кукольная: "Просто космос!".

Певица и модель Даша Астафьева завела две собачки породы сиба-ину - Чичико и Луну. Песики отлично ладят между собой и обожают хозяйку. Астафьева часто фотографируется с питомцами, покоряя поклонников.

Украинская певица Настя Каменских вместе с мужем, рэпером Потапом, завели французскую болонку породы бишон фризе и назвали ее Мими.

Актриса Ольга Сумская похвасталась своими маленькими песиками породы чихуахуа по кличке Джессика и Жасмин. Первая даже принимала участие в съемках сериала "Коли ми вдома".

А вот, как выглядят питомцы певицы Ани Лорак и внучки певицы Софии Ротару, Сони Евдокименко:

По мнению специалистов, иметь домашнего питомца очень полезно. Четырехлапые друзья снижают стресс у хозяев и помогают избегать его. А постоянное общение с кошками и собаками не оставляет времени на грустные мысли.

Кроме того, уход за питомцами даже помогает укрепить иммунную систему и снизить артериальное давление.

Напомним, Монатик посмеялся над заросшим Олегом Винником, "волчицы" поддержали: "Ни в коем случае..."

Как сообщала Politeka, довольный Монатик впал в детство на Мальдивах, впечатлив неожиданным талантом: "Папе 12+".

Также Politeka писала, что Монатик прямо на пляже показал свое главное сокровище, эмоциональное фото: «Это невероятно!»