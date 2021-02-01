Ведучий шоу "Детектор брехні" Дмитро Карпачов дав важливу пораду батькам

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Карпачов підкреслив важливість дотримання батьками особистого простору дітей.

"Стукати, перш ніж зайти в дитячу кімнату, дуже хороша ідея. Дитина виросте впевненим, що оточуючі дотримуються його особистий простір. Це привчить його з дитинства ставитися з повагою до кордонів інших людей. Це дуже корисна батьківська звичка", - підкреслив він.

Також порушенням особистих кордонів дитини він назвав читання батьками особистого щоденника, або листування дітей.

Відзначимо, думки користувачів мережі в цьому питанні розділилися.

"Відмінна думка!", "Двояка думка, з цього приводу... навіть не знаю, що і сказати...", "Моя мама читала всі листування мої. Іноді я це помічала, природно дуже злилася... Але знаєте, її я теж можу зрозуміти. Вона переживала за свою дитину, тому що ми зараз живемо в такому світі, що у дітей їх «друзі» по листуванню можуть виявитися зовсім не друзями, а батьки за нас хвилюються. Всі ми знаємо не один випадок, як діти покінчили життя самогубством, а батьки навіть не підозрювали, що в їхньому житті відбувається», - пишуть в коментарях.

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