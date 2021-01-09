Известный украинский психолог, телеведущий и эксперт реалити-шоу "Супермама" Дмитрий Карпачев ответил на вопрос о том, действительно ли деньги приносят счастье

Многие считают, что для счастья им в жизни не хватает именно денег, или мечтают об их безграничном количестве. Однако, Карпачев решил разобраться, действительно ли богатые люди счастливее остальных с точки зрения психологии. Новым постом на эту тему он поделился в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Рассуждения психолога сводятся к тому, что выбравшись из бедности и достигнув определенного уровня дохода, который полностью обеспечивает его потребности, человек больше не видит в деньгах прежний источник радости.

Ведущий привел результаты исследования американского экономиста Ричарда Истерлина, который изучал настроения американцев в 1946-1970 годах. Он выяснил, что при заметном росте доходов уровень условного «счастья» увеличивается у бедных людей, но не у среднего класса и богачей.

«То есть, рост дохода, после достижения им среднего уровня не делает человека счастливее. Эту закономерность назвали «парадоксом Истерлина», - пояснил Карпачев.

Он уточнил, что в определенный момент полезность дохода и издержки, связанные с его получением, достигают равновесия. После этого дополнительный доход уже не приносит человеку того счастья, которое он испытывал раньше.

«Проще говоря «Счастлив не тот, у кого много. Счастлив тот, кому достаточно!», - подытожил свой пост психолог.

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