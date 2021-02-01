Ведущий шоу «Детектор брехні» Дмитрий Карпачев дал важный совет родителям

Об этом он написал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Карпачев подчеркнул важность соблюдения родителями личного пространства детей.

«Стучать, прежде чем зайти в детскую комнату, очень хорошая идея. Ребенок вырастет уверенным, что окружающие соблюдают его личное пространство. Это приучит его с детства относиться с уважением к границам других людей. Это очень полезная родительская привычка», - подчеркнул он.

Также нарушением личных границ ребенка он назвал чтение родителями личного дневника, или переписки детей.

Отметим, мнения пользователей сети в этом вопросе разделились.

«Отличная мысль!», «Двоякое мнение, по этому поводу... даже не знаю, что и сказать...», «Моя мама читала все переписки мои. Иногда я это замечала, естественно очень злилась... Но знаете, ее я тоже могу понять. Она переживала за своего ребёнка, потому что мы сейчас живем в таком мире, что у детей их «друзья» по переписке могут оказаться совсем не друзьями, а родители за нас волнуются. Все мы знаем не один случай, как дети покончили жизнь самоубийством, а родители даже не подозревали, что в их жизни происходит», - пишут в комментариях.

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