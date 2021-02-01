Український співак Віктор Павлік розповів про свої почуття після смерті сина Павла

Віктор Павлік у програмі" Зірковий шлях " на телеканалі "Україна" розповів, що досі не може змиритися з втратою свого молодшого сина Павла, пише Politeka.net.

За словами Віктора Павлика йому особливо важко було справлятися зі своїми емоціями протягом першого місяця після того, що сталося. Співак зіткнувся з неймовірними складнощами після трагедії і єдиною розрадою для нього стали дружина Катерина, яка чекає дитину від Віктора, а також віра в Бога.

Віктор Павлик не міг впоратися з горем і плакав кожен день і щоночі, не міг знайти собі місця від величезної рани, яка тільки зараз почала потроху притуплятися, а емоції - слабшати.

"Думаю, що ця рана ніколи не заживе, вона трошки притупляється, але перший час, перший місяць я просто плакав кожен день, не знаходив собі місця. Серед ночі я плакав, вранці прокидався, засинав плакав, прокидався плакав", - каже Батько померлого в серпні Павла Павлика.

Також співак розповів, що не пропускає можливості навідатися до сина на могилу, щоб поговорити з ним трохи і прочитати молитву. За словами Віктора Павлика він весь час відчуває його присутність і вірить, що син знаходиться в кращому місці. Саме це допомагає співакові триматися і жити далі.

"Зараз я, коли ми в Києві, щонеділі їжджу до Павла на могилу, я з ним спілкуюся, ми молимося разом. Я дуже його відчуваю, дуже. І я знаю, що він бачить, він на небі, він мій ангел. Він дуже світлий був дитина і він з Богом в раю, я в це свято вірю. Це мене тримає", - ділиться своїми почуттями співак.

Нагадаємо, Віктор Павлік розсекретив ім'я дитини від молодої дружини, сімейні кадри злили в мережу: "Коробочка з дивом"

Як повідомляла Politeka, "або помреш, або зав'язуй": лікарі винесли" не такому як усі " Віктору Павлику гіркий вердикт

Також Politeka писала, що вагітна дружина Павлика різко відповіла, як їй спати з 55-річним чоловіком: "мені огидно за таких..."