Украинский певец Виктор Павлик рассказал о своих чувствах после смерти сына Павла

Виктор Павлик в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказал, что до сих пор не может смириться с утратой своего младшего сына Павла, пишет Politeka.net.

По словам Виктора Павлика ему особенно тяжело было справляться со своими эмоциями в течении первого месяца после случившегося. Певец столкнулся с невероятными сложностями после трагедии и единственным утешением для него стали супруга Екатерина, которая ждет ребенка от Виктора, а также вера в Бога.

Виктор Павлик не мог справиться с горем и плакал каждый день и каждую ночь, не мог найти себе места от огромной раны, которая только сейчас начала понемногу притупляться, а эмоции - ослабевать.

"Думаю, что эта рана никогда не заживет, она немножко притупляется, но первое время, первый месяц я просто плакал каждый день, не находил себе места. Среди ночи я плакал, утром просыпался, засыпал плакал, просыпался плакал",- говорит отец умершего в августе Павла Павлика.

Также певец рассказал, что не пропускает возможности наведаться к сыну на могилу, чтобы поговорить с ним немного и прочитать молитву. По словам Виктора Павлика он все время чувствует его присутствие и верит, что сын находится в лучшем месте. Именно это помогает певцу держаться и жить дальше.

"Сейчас я, когда мы в Киеве, каждое воскресенье езжу к Павлу на могилу, я с ним общаюсь, мы молимся вместе. Я очень его чувствую, очень. И я знаю, что он видит, он на небе, он мой ангел. Он очень светлый был ребенок и он с Богом в раю, я в это свято верю. Это меня держит",- делится своими чувствами певец.

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