Алла Пугачова не прийшла на похорон свого зіркового стиліста Олександра Шевчука, здивувавши своєю поведінкою



Не так давно в Росії несподівано помер стиліст, який працював з багатьма знаменитостями, в числі яких були Алла Пугачова, Філіп Кіркоров, Олександр Буйнов, Лариса Доліна та інші. Шевчука екстрено госпіталізували з кровотечею 24 січня, проте лікарі так і не змогли його врятувати. Обставини його смерті поки залишаються не з'ясованими.

Як повідомляється в російській передачі "Ти не повіриш!", під час закритої церемонії прощання з Шевчуком всі чекали, чи з'явиться Пугачова. Однак, Примадонна не тільки не з'явилася сама, але не прислала навіть букета гвоздик, неабияк здивувавши близьких стиліста.

А ось Лайма Вайкуле, яка дружила зі стилістом, вирішила підтримувати його до кінця. За словами друзів Шевчука, саме вона взяла на себе всі витрати, пов'язані з його похоронами.

У свою чергу, стиліст Джордж Ровалс розповів, що у стиліста завжди був складний характер: він абсолютно не вмів прислухатися до думки своїх зіркових клієнтів, через що Пугачова і відмовилася від його послуг.

Близькі відзначають, що через непростий характер Шевчук був ображений на весь шоу-бізнес. При цьому, на його похоронах зірки говорили про нього виключно в позитивному ключі, а багато, як наприклад Анастасія Стоцька, плакали.

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