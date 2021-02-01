Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала свої вміння

На кадрах Міла здалася в червоній сукні з великим декольте. Наряд ледве утримував пишний бюст Кузнєцової і можна було побачити засмаглу красуню. Дівчина доповнила образ стильними окулярами, а на голові можна побачити червону пов'язку. Зірка танцювала під музику, хвалячись формами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

У ролику Міла вже була в сукні в горошок. Кузнєцова вже вже кайфувала під іншу пісню і показувала пишний бюст максимально близько.

"Отже... відпустка закінчилася і я на зв'язку мої хороші! Сьогодні весь вільний час займалася підбором хорошого спортзалу) хоч я і дівчина плюс сайз і дуже боді позитивна але... я вважаю собою потрібно займатися і мати підтягнуте тіло) однією з прикрас всіх дівчат я вважаю явно виражена талія і мій привезений +1 кг явно там", - написала зірка.

Фанати подивилися ролик майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Звичайно займатися в спортзалі це дуже корисно для фігури і здоров'я", "лялечка", "я так тебе люблю", "Бюст просто смакота!".

Ми писали, що українська модель Міла Кузнєцова спокусила формами і похвалилася відпочинком в теплих краях посеред зими.

"Одні відпочивають влітку, інші-там, де літо", - написала вона.

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