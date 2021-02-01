Модель бренду Victoria's Secret Алессандра Амбросіо з'явилася в спокусливому міні
Зірка приваблює витонченою фігурою у свої 39 років, передає Politeka.net. Красуня заворожує стрункістю, хоча вона є матір'ю двох дітей - вагітність і пологи ніяк не вплинули на її зовнішність.
Цього разу зірка одягла білу міні-сукню, яка припала їй по фігурі. В результаті виділялися тонка талія, і оголилися стрункі ніжки.
Тканина вбрання була трохи прозорою, що додавало образу ще більше пікантності.
Красуня стояла перед камерою на тонких шпильках, а її образ завершували акуратні прикраси.
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Зірка розпустила довге волосся, яке лягло акуратними хвилями. Макіяж лише підкреслив ідеальні риси обличчя знаменитості.
"Готова до тижня 💟", - написала модель.
За годину пост зібрав понад 40 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали зірці багато приємних повідомлень, яких гідна її фігура, адже виглядати так в її роки дано не кожному.
"Вау, яка поза", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо народилася в маленькому містечку Ерешин (Бразилія). Стати моделлю вона захотіла ще у вісім років.
Майбутня зірка відучилася на модельних курсах.
До слова, Алессандра ідеально відповідала модельним параметрам, але з дитинства страждала капловухістю. Тому в підлітковому віці зважилася на пластичну операцію, щоб прибрати цей дефект. Однак зірка більше нічого не робила зі своєю зовнішністю.
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