Модель бренду Victoria's Secret Алессандра Амбросіо з'явилася в спокусливому міні

Зірка приваблює витонченою фігурою у свої 39 років, передає Politeka.net. Красуня заворожує стрункістю, хоча вона є матір'ю двох дітей - вагітність і пологи ніяк не вплинули на її зовнішність.

Цього разу зірка одягла білу міні-сукню, яка припала їй по фігурі. В результаті виділялися тонка талія, і оголилися стрункі ніжки.

Тканина вбрання була трохи прозорою, що додавало образу ще більше пікантності.

Красуня стояла перед камерою на тонких шпильках, а її образ завершували акуратні прикраси.

Зірка розпустила довге волосся, яке лягло акуратними хвилями. Макіяж лише підкреслив ідеальні риси обличчя знаменитості.

"Готова до тижня 💟", - написала модель.

За годину пост зібрав понад 40 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали зірці багато приємних повідомлень, яких гідна її фігура, адже виглядати так в її роки дано не кожному.

"Вау, яка поза", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо народилася в маленькому містечку Ерешин (Бразилія). Стати моделлю вона захотіла ще у вісім років.

Майбутня зірка відучилася на модельних курсах.

До слова, Алессандра ідеально відповідала модельним параметрам, але з дитинства страждала капловухістю. Тому в підлітковому віці зважилася на пластичну операцію, щоб прибрати цей дефект. Однак зірка більше нічого не робила зі своєю зовнішністю.

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