Керівник Студії "Квартал 95" Євген Кошовий здивував дружину гастрономічними пристрастями

Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий незважаючи на свій статус і широку популярність має досить скромні кулінарні звички, про які розповіла його дружина Ксенія в своєму Instagram Stories, пише Politeka.net.

Дружина Кошового показала короткий відеоролик про те, що любить їсти на обід відомий на всю країну гуморист і актор, і як він це робить. На кадрах Ксенія Кошова, сидячи на кухні поруч з чоловіком, крупним планом показує тарілку, яка стоїть перед Євгеном, і її вміст, а також акцентує увагу на надкушеному шматочку білого хліба, який її чоловік тримає в руці. Кошовий їв його разом з ароматними пельменями, щедро посипаними чорним перцем.

"А як ви їсте пельмені? З оцтом, з перчиком?",- коментує цю картинку Ксенія, натякаючи на те, що в пельменях і без хліба є в складі борошно.

"І з хлібом!"- впевненим і трохи обуреним тоном відповідає Євген Кошовий, намагаючись відстояти свої уподобання.

"Так, Женечка, і з хлібом - пельмені", - із зітханням констатує його дружина, показуючи жує і незадоволеного Євгена Кошового разом з тарілкою.

Але Євген Кошовий не розгубився і твердо відповів на таку реакцію дружини.

"Дивіться в свою тарілку", - сказав гуморист, обурено округлив очі і повернувся до смачного обіду.

Нагадаємо, що Євген Кошовий нещодавно похвалився на всю країну своїм значним розміром живота, який, ймовірно, виник завдяки гастрономічним пристрастям зірки "Кварталу". Кошовий у своєму Instagram Stories показав живіт крупним планом і навіть жартома дав йому ніжне ім'я "Надя".

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