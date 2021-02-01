Суддя популярного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав щасливі моменти цієї зими і розповів, що змушує його радіти, як дитину

Як повідомляє Politeka.net, кулінар поділився новим атмосферним постом у своєму Instagram. У ньому він вирішив поділитися з передплатниками позитивними емоціями.

"Бувають миті абсолютного щастя. І зазвичай їх дарують прості речі. Навчіться шукати приємне в кожному дні і тоді посмішка не зійде з вашого обличчя. Я, як дитина, захоплююся погодою цієї зими, захотілося на санках з'їхати з гірки. А які прості речі роблять вас щасливими?",- поцікавився Хіменес-Браво.

Він також поділився знімками, які стали ідеальними ілюстраціями для цього поста.

На фото суддя "Майстер Шеф" позує на тлі засніженого пейзажу. Ектор одягнений в теплу куртку і шапку. В руках кулінар тримає свою собаку, у якої вже вся морда в снігу. Судячи з щасливої посмішки, така погода дійсно приносить Ектору радість.

Шанувальники кулінара не могли не прокоментувати його пост.

"А собачці не холодно", "це щастя, коли у тебе є такий друг. він ніколи не додасть", "Так мило кайфую від пробіжки", "Класні!", "З такою принцесою-красунею", "Ось це робить мене щасливою", "дуже живе справжнє фото!", "Може вам на Холостяка піти? Тоді поруч буде сім'я, діти, а не тільки собачка", - пишуть люди.

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