Актор "Дизель Шоу" Євген Гашенко і його колега Олександр Бережок розіграли забавну сценку
Артисти вже давно полюбилися глядачам, повідомляє Politeka.net. Обидва завоювали любов своїм талантом і почуттям гумору.
Цього разу Гашенко і Бережок постали в образах офісних працівників. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Кадри були зняті в рамках скетч-шоу "На трьох".
Євген підскочив до Олександра, що сидить в кріслі, заявивши, що він стриптизер. Другий підіграв йому, попросивши накладні, яких не виявилося.
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"Тоді я вас покараю", - заявив Бережок і став лінійкою бити по сідницях свого приятеля.
Відео було оприлюднено на офіційній сторінці шоу в Instagram.
"Всім, у кого почався трудовий тиждень, офісні клерки зі скетчкому "на трьох" бажають продуктивної роботи😅
І пам'ятайте, що в п'ятницю ввечері вас чекають нові серії "На трьох"! Ця новина повинна підтримувати бойовий дух і гарний настрій весь тиждень", - написали автори публікації.
За дві години пост зібрав понад 5000 переглядів і багато коментарів, в основному, у вигляді смайликів.
"Спасибі🤣 🤗", "це я з подругою", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Таких дурнів потрібно вміти зіграти 😂", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Євген Гашенко у 2000 році разом з Єгором Крутоголовим і Михайлом Шинкаренком створюють команду КВК «Дизель». Через кілька років він з Єгором Крутоголов, Михайлом Шинкаренком, Олександром Бережком та Олексієм Бланаром створили популярне "Дизел Шоу".
Нагадавши, Євген Гашенко з "Дизель Шоу" викликав фурор новою витівкою з трирічним сином.
Як повідомляла Politeka, зірка " Дизель Шоу "розповів, як гуляв на Мальдівах з дружиною і синами:" найкрутіше це..."
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