Актор "Дизель Шоу" Євген Гашенко і його колега Олександр Бережок розіграли забавну сценку

Артисти вже давно полюбилися глядачам, повідомляє Politeka.net. Обидва завоювали любов своїм талантом і почуттям гумору.

Цього разу Гашенко і Бережок постали в образах офісних працівників. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Кадри були зняті в рамках скетч-шоу "На трьох".

Євген підскочив до Олександра, що сидить в кріслі, заявивши, що він стриптизер. Другий підіграв йому, попросивши накладні, яких не виявилося.

"Тоді я вас покараю", - заявив Бережок і став лінійкою бити по сідницях свого приятеля.

Відео було оприлюднено на офіційній сторінці шоу в Instagram.

"Всім, у кого почався трудовий тиждень, офісні клерки зі скетчкому "на трьох" бажають продуктивної роботи😅

І пам'ятайте, що в п'ятницю ввечері вас чекають нові серії "На трьох"! Ця новина повинна підтримувати бойовий дух і гарний настрій весь тиждень", - написали автори публікації.

За дві години пост зібрав понад 5000 переглядів і багато коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

"Спасибі🤣 🤗", "це я з подругою", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Таких дурнів потрібно вміти зіграти 😂", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Євген Гашенко у 2000 році разом з Єгором Крутоголовим і Михайлом Шинкаренком створюють команду КВК «Дизель». Через кілька років він з Єгором Крутоголов, Михайлом Шинкаренком, Олександром Бережком та Олексієм Бланаром створили популярне "Дизел Шоу".

Нагадавши, Євген Гашенко з "Дизель Шоу" викликав фурор новою витівкою з трирічним сином.

Як повідомляла Politeka, зірка " Дизель Шоу "розповів, як гуляв на Мальдівах з дружиною і синами:" найкрутіше це..."

Також Politeka писала, що зірки студії» Дизель Шоу " змінилися до невпізнання, зовсім інші люди.