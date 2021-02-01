Обраниця турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, колишнього чоловіка співачки Ані Лорак,

Молода візажистка і мама красуні-дочки вражає фігурою і стилем в соціальній мережі Instagram. Увага до дівчини виявилася прикута після того, як вона вирушила на Відпочинок з колишнім чоловіком співачки Ані Лорак.

Більш того, пізніше Мурат Налчаджіоглу також з'явилася на дні народження дочки дівчини, а потім ще раз відправився з нею на спільний відпочинок. Лілія ніяк не коментує свої стосунки, але їх і не приховує. У той же час в мережі все частіше фанати співачки Ані Лорак порівнюють молоду обраницю Мурата з самою Кароліною.

Як видно на фото, дівчина одягається в такому ж стилі, що і зірка. Більш того, одяг і костюми у них дуже часто схожі. Наприклад, спортивні костюми, любов до завужені чорним джинсам і навіть манера надягати укорочені топи з брюками у них однакова.

"Енергія тече туди, куди спрямована ваша увага☺ думка набуває форми ☺ ️ не забувайте про це ... #фільмсекрет», - написала Лілія під новим фото.

Зараз, втім, відомо про обраницю екс-чоловіка Лорак не так багато: новою дівчиною чоловіка стала молода красуня лілія, яка працює візажистом. Зараз вже пара не приховує стосунків, публікуючи в соцмережах спільні фотографії, на яких виглядають дуже щасливими.

На одному з фото струнка брюнетка підкорила образом в корсеті, вузьких джинсах і чорному піджаку. В цілому образ вийшов занадто схожий на стиль Кароліни, яка постійно вибирає темні тони і міні-топи з корсетами.

Нагадавши, колишній чоловік Ані Лорак зустрівся з їх підрослою дочкою і показав, якою красунею вона стала: "неймовірно схожа на...".

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