Відома співачка Світлана Лобода захопила ефектним образом і заявила про повернення на шоу " Голос"
Світлана Лобода вирішила повернутися у відомий проект "Голос. Діти" попри скандальну історію, якою завершилася її участь у цьому шоу. Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram, доповнивши публікацію красивим портретним знімком, пише Politeka.net.
На знімку Світлана Лобода вразила ідеальною зовнішністю. Співачка стоїть перед камерою в чорному оксамитовому піджаку з синім відливом, схрестивши руки на грудях, і дивиться вперед глибоким поглядом. Темні виразні очі зірки підкреслені тінями коричневих відтінків і виразними стрілками, а ідеальні брови доповнювали мейкап.
На окрему увагу заслуговує зачіска Лободи: світлі локони м'якими хвилями спадали на плечі, обрамляючи обличчя і підкреслюючи ідеальну шкіру зірки. А пухкі губки були підведені м'якою помадою природного тону.
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Образ Світлани Лободи нагадав фанатам про співачку Zivert, схожість з якою знайшли деякі підписники. Крім того, фоловери були захоплені зовнішністю своєї фаворитки і засипали її схвальними коментарями.
"Схожа на Зіверт", "Красива", "Краща", "Нереально красива", "Красуня", "Яка красива, обожнюю тебе, Свєто", - написали шанувальники.
Своєю публікацією Світлана Лобода потішила багатьох її шанувальників, адже вона заявила про те, що повернеться в новий сезон шоу "Голос. Діти" після довгих і наполегливих прохань знову зайняти крісло наставника.
"За останній час я отримала таку кількість листів від батьків і дітей з проханням повернутися, що ви просто не залишили мені вибору!
Я повертаюся в "ГОЛОС", щоб віддати найталановитішим дітям країни всю свою енергію! Щоб разом з ними творити і створювати, запускати їх, немов маленькі ракети, в неосяжний космічний світ музики", - написала Лобода.
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