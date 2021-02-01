Український актор Тарас Цимбалюк, який зіграв у серіалах "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша", показав, як оговтується після травми

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував серію фото і відео, на яких показав наслідки постановочної бійки. Як відомо, під час зйомок Тарасу розбили ніс. Партнер по зйомках послизнувся і влучив Цимбалюку прямо в обличчя, в результаті чого зйомки довелося відкласти.

"Друзі, Доброго ранку. Величезне вам спасибі за слова підтримки, які я чую на свою адресу. Дуже приємно це все читати, бачити, що у мене є підтримка, є аудиторія. Велике вам спасибі", - заявив актор у себе в сторіс.

Варто відзначити, що Цимбалюка дійсно підтримало багато людей. Одна з колег зробила репост його фото, зазначивши, що українські актори обходяться без каскадерів.

"Нашим акторам каскадери не потрібні. Бійка, так бійка. Шкода дуже твій ніс. До весілля заживе", - зазначила у себе в Instagram Світлана Ліщук.

Крім цього, Тарас опублікував фото з ліфта. Травма не заважає йому займатися іншими справами, хоч його ніс і виглядає моторошно. Крім перелому він ще отримав розсічення практично на весь ніс.

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