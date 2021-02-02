Відома співачка Наташа Корольова показала, чим займається в Майамі з подругою

Наташа Корольова продовжує інтригувати публіку яскравими кадрами з відпочинку в Майамі і розвагами з подругами без свого чоловіка Сергія Глушка. У своєму Instagram Stories зірка похвалилася жартівливим відео про пошук гідного партнера через Інтернет, пише Politeka.net.

Наташа Корольова опублікувала невелике відео, створене за допомогою сервісу TikTok, де вона з подругою сидить на яхті, як би переглядаючи в смартфоні можливих кандидатів на серце її рудоволосої супутниці.

Подруги "вибирали женихів" під веселу пісню Фабрики "Ми такі різні", де звучали слова про чоловіків, які не підходили дівчині через сімейний статус або вік.

"Ой, дивись який, симпатичний молодий. - Не підходить мені такий, занадто боляче молодий", - говорилося в пісні.

На відео Корольова з розпущеним волоссям, в рожевій спортивній кофті і шортах як би показує подрузі чоловіків і виразно повторює слова пісні, пропонуючи їй одного з можливих партнерів, але їй нічого не підходило, про що говорить міміка і жести обох жінок.

Очі Наташі Корольової були приховані за темними сонячними окулярами, хоча на відео видно, що небо було вкрите густими дощовими хмарами. Але, мабуть, подруги були настільки захоплені своїм заняттям, що не звертали уваги на похмуру погоду.

Нагадаємо, що Наташа Корольова зараз гостює у своєї мами в США без чоловіка Тарзана, а у вільний час відпочиває з друзями. Співачка вже похвалилася яскравими кадрами, знятими на яхті, де вона медитувала під пісню свого сина Архипа. Зірка в крихітному рожевому топі і коротких штанях сиділа на носі яхти в позі лотоса на тлі води в той час, поки сонце висвітлювало її фігурку, а вітер майорів довге темне волосся.

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