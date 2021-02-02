Известная певица Наташа Королева показала, чем занимается в Майами с подругой

Наташа Королева продолжает интриговать публику яркими кадрами с отдыха в Майами и развлечениями с подругами без своего мужа Сергея Глушко. В своем Instagram Stories звезда похвасталась шутливым видео о поиске достойного партнера через интернет, пишет Politeka.net.

Наташа Королева опубликовала небольшое видео, созданное с помощью сервиса TikTok, где она с подругой сидит на яхте, как бы просматривая в смартфоне возможных кандидатов на сердце ее рыжеволосой спутницы.

Подруги "выбирали женихов" под веселую песню Фабрики "Мы такие разные", где звучали слова о мужчинах, которые не подходили девушке через семейный статус или возраст.

"Ой, смотри какой, симпатичный молодой. - Не подходит мне такой, слишком больно молодой",- говорилось в песне.

На видео Королева с распущенными волосами, в розовой спортивной кофте и шортах как бы показывает подруге мужчин и выразительно повторяет слова песни, предлагая ей одного из возможных партнеров, но ей ничего не подходило, о чем говорит мимика и жесты обеих женщин.

Глаза Наташи Королевой были скрыты за темными солнечными очками, хотя на видео видно, что небо было покрыто густыми дождевыми тучами. Но, видимо, подруги были настолько увлечены своим занятием, что не обращали внимания на пасмурную погоду.

Напомним, что Наташа Королева сейчас гостит у своей мамы в США без мужа Тарзана, а в свободное время отдыхает с друзьями. Певица уже похвасталась яркими кадрами, снятыми на яхте, где она медитировала под песню своего сына Архипа. Звезда в крохотном розовом топе и коротких штанах сидела на носу яхты в позе лотоса на фоне воды в то время, пока солнце освещало ее фигурку, а ветер развевал длинные темные волосы.

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