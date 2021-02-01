Українська балерина, зірка шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар розтанула в руках свого талановитого і люблячого чоловіка

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня вирішила згадати незабутню вечірку, яку для неї організував чоловік Олександр Стоянов.

«28.01.2021. Цей день однозначно залишиться в моєму серці. Святковий вечір був настільки чарівним і душевним, що закінчувати його зовсім не хотілося. Фарб додавав ще той факт, що кожен з присутніх підтримав авантюру мого чоловіка і до останнього тримав все в секреті, навіть коли за п'ять хвилин до мого виходу в зал ми ще спілкувалися по телефону», - зазначила Кухар.

За її словами, кількість привітань з днем народження цього року побила всі рекорди, що безсумнівно порадувало артистку.

На фото Кухар не стримувала емоцій, обіймаючись з чоловіком. Вона позувала в золотистій сукні на бретельках. Шанувальники залишили під знімком масу компліментів.

"Неймовірно прекрасні", "красива пара", "лялечка. З днем народження! Ще раз обійняв", "Золота жінка! З минулим! Нехай кожен день буде таким же щасливим і повним яскравих і приємних емоцій», «спасибі, за те, що ви є!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" не встояла перед чоловіком і приголомшила пікантною позою: "так виглядає пристрасть".

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" не приховала почуттів до чоловіка і поділилася одкровенням:"мені було шалено...".

А ще Politeka повідомляла, що дочка Кухар з "Танців з зірками" повторила трюки матері, в мережі ахнули: «майбутня прима».