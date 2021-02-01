Переможниця десятого сезону шоу «Холостяк» Даша Ульянова стрімко набирає вагу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала неоднозначне відео, яке збило шанувальників з пантелику. На відео Даша плакала і явно була сильно засмучена. Вона знімала коротке відео, демонструючи свої непідробні емоції.

"Привіт, мої 62 кг", - коротко підписала відео зірка.

Варто відзначити, що всього кілька днів тому у себе в Instagram Ульянова відповідала на питання шанувальників. Вона зізналася, що на даний момент набирає вагу, так як змінила режим дня. За словами красуні, вона незабаром займеться своєю вагою.

"Зараз ніяк не підтримую, відповідно і важу 61 кг, але мене це ніяк не бентежить. Коли і як почну готуватися, відразу побачите це в моїх сторіс", - відповіла Даша на одне питання.

Однак, залишається незрозумілим, чому один додатковий кілограм зміг викликати у Ульянової сльози.

Раніше ми писали, що Ульянова показала фанатам наслідки аварії. Дівчина продемонструвала свою перебинтовану ногу, яку пошкодила під час дорожньо-транспортної пригоди. Даша зазначила, що це був не її день.

Нагадаємо, що Даша Ульянова з "Холостяка" показала, як танцювала в нічному клубі Китаю в одній білизні:"Трусики диво".

Також Politeka писала, що Даша Ульянова з "Холостяка" вразила фігурою після розставання з хлопцем:"ніяк не бентежить".

А ще Politeka повідомляла, що Даша Ульянова з "Холостяка" показала, хто підкорив її серце і забрався в ліжко:"Ну як можна не любити?".