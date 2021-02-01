Переможниця десятого сезону шоу «Холостяк» Даша Ульянова стрімко набирає вагу
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала неоднозначне відео, яке збило шанувальників з пантелику. На відео Даша плакала і явно була сильно засмучена. Вона знімала коротке відео, демонструючи свої непідробні емоції.
"Привіт, мої 62 кг", - коротко підписала відео зірка.
Варто відзначити, що всього кілька днів тому у себе в Instagram Ульянова відповідала на питання шанувальників. Вона зізналася, що на даний момент набирає вагу, так як змінила режим дня. За словами красуні, вона незабаром займеться своєю вагою.
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"Зараз ніяк не підтримую, відповідно і важу 61 кг, але мене це ніяк не бентежить. Коли і як почну готуватися, відразу побачите це в моїх сторіс", - відповіла Даша на одне питання.
Однак, залишається незрозумілим, чому один додатковий кілограм зміг викликати у Ульянової сльози.
Раніше ми писали, що Ульянова показала фанатам наслідки аварії. Дівчина продемонструвала свою перебинтовану ногу, яку пошкодила під час дорожньо-транспортної пригоди. Даша зазначила, що це був не її день.
Нагадаємо, що Даша Ульянова з "Холостяка" показала, як танцювала в нічному клубі Китаю в одній білизні:"Трусики диво".
Також Politeka писала, що Даша Ульянова з "Холостяка" вразила фігурою після розставання з хлопцем:"ніяк не бентежить".
А ще Politeka повідомляла, що Даша Ульянова з "Холостяка" показала, хто підкорив її серце і забрався в ліжко:"Ну як можна не любити?".