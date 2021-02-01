Популярна співачка Тіна Кароль здивувала стриманим виглядом поруч з музикантом Даном Баланом, з яким їй приписують роман

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці Тіни Кароль в Instagram з'явилося фото, на якому колишній тренер «Голосу країни» Дан Балан примостився поруч з Тіною, яка сиділа в кріслі. Співачка була одягнена в чорну сукню з блискучими вставками. Вона виглядала незвично через сріблясті очі, які їй зробили стилісти. Волосся красуні було розпущене.

Дан Балан був одягнений у джинси, чорну сорочку і світлий піджак. Він сидів поруч з артисткою і щиро посміхався.

"Тіна Кароль з Даном Баланом на зйомках", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях залишили кілька відгуків про пару.

"Найкрасивіші", «Вау», «красива пара», "вони дуже хороші", - пишуть шанувальники.

Як відомо, протягом двох сезонів вокального шоу Тіна Кароль і Дан Балан підігрівали інтерес до своїх персон, постійно фліртуючи один з одним. У мережі ходили чутки, що між зірками роман, але самі артисти ретельно уникали розмов на цю тему.

Варто відзначити, що для шанувальників шоу стала розчаруванням відсутність в кріслі тренера Дана Балана. Однак продюсери, схоже, вирішили побалувати фанатів і запросили музиканта на зйомки.

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