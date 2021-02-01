Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма влаштував дружині неймовірні розваги

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка танцювальних шоу опублікував серію кадрів, на яких позував біля боксерської груші. Влад був одягнений у спортивний одяг. У русі на червоному тлі він виглядав дуже брутально.

«У кожному з нас є трохи негативу. Ну ладно, в деяких-трохи більше, але їх тут мало. Потрібно тільки знайти спосіб вчасно його вихлюпувати. Загалом, BE POSITIVE - і все буде чудово!",- написав щасливий Яма.

Дружина красеня Ліліана не стала відставати від чоловіка. Парочка попустувала на фотооб'єкті, влаштувавши справжнє шоу з позуванням. Лілія показала відразу кілька крутих кадрів на камеру, намагаючись вразити чоловіка.

"Головне потрапити в точку, в потрібному місці і в потрібний час. Ніколи не здаватися, навіть якщо дуже важко...Обов'язково все вийде...Обіцяю. Неймовірні локації знайшли в атмосферному Wynwood", - написала вона.

У коментарях красуні залишили кілька приємних відгуків.

"Всі фотографії шикарні ви просто Вау", «ви супер», «красуня», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками" підловив сина у відділі жіночої білизни і зробив скандальне фото:"Тяга до прекрасного".

Також Politeka писала, що Влад Яма заговорив про зміну професії і переїзд з України з сім'єю: "чому у нас не так...".

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танців з зірками" здивував несподіваними розвагами в Майамі:"начебто живі".